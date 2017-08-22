Австралийские рыбаки сняли на видео пятиметровую акулу

Австралийские рыболовы сняли на видео большую белую акулу, которая увязалась за их лодкой. Ролик был выложен на YouTube, на него обратило внимание UPI.

Австралийцы Джеймс Миллер (James Miller) и Сэм Шеллабир (Sam Shallabear) заметили акулу, когда удили рыбу в полутора километрах от острова Гарден. «Она плавала вокруг лодки почти полчаса и даже схватила одну из рыбин, которую мы поймали. Было довольно круто», — отметил Миллер. По его оценке, ее длина составляла около пяти метров.

15 августа сообщалось, что белые акулы стащили улов у туристов, рыбачивших с судна в заливе Кейп-Код у берегов американского штата Массачусетс.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.