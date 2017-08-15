Трехметровая акула выпрыгнула из воды и съела окуня с крючка

Видео: Hap Farrell / Facebook

Белые акулы стащили улов у туристов, рыбачивших с судна в заливе Кейп-Код у берегов американского штата Массачусетс. Видео произошедшего опубликовал в Facebook капитан 11-метрового судна Stunmai II Хэп Фаррелл (Hap Farrell), на него обратило внимание издание UPI.

В первом случае четырехметровая акула догнала судно и схватила полосатого окуня, которого поймал один из рыбаков. На крючке осталась только голова рыбы.

Второй инцидент произошел в тот же день с другой группой туристов. Трехметровая акула полностью выпрыгнула из воды с окунем в пасти. Рыболовы отреагировали на прыжок восхищенными возгласами.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.