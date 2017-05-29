Трехметровая акула запрыгнула в лодку австралийского рыбака

В Австралии белая акула длиной 2,7 метра запрыгнула в моторную лодку, где находился рыбак, пишет в понедельник, 29 мая, The Independent.

При этом 200-килограммовая хищница грудным плавником ударила 73-летнего Терри Селвуда (Terry Selwood). В результате пенсионер получил травму руки. Мужчине пришлось забраться на планшир в носовой части 4,5-метровой лодки, чтобы избежать дальнейшего соприкосновения с животным. По его словам, акула заняла всю палубу.

Селвуд вызвал по рации спасателей, которые доставили мужчину на берег. Затем они отбуксировали лодку, на которой находилась акула, в ближайший порт. По словам австралийца, небольшие акулы, которые отличаются свирепостью, часто запрыгивают в лодки к рыбакам, но с таким крупным хищником он не ожидал столкнуться.

Ранее в мае стало известно, что в Австралии акула укусила мужчину, который пытался набросить на нее веревку. Рыболов прыгнул с лодки в море, где плавала лимонная акула длиной 2,7 метра. Он утверждал, что в ней застряла рыболовная снасть. Чтобы освободить хищника, мужчина решил затащить ее на лодку, но акула схватила его за ногу.