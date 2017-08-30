Серфингист спасся от трехметровой акулы у берегов Австралии

Акула напала на серфингиста у берегов Австралии. Марселю Брундлеру (Marcel Brundler) удалось спастись по счастливой случайности, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во вторник, 29 августа, в районе города Лорн в юго-восточном штате Виктория. По словам 37-летнего спортсмена, к нему подплыла акула длиной примерно в три метра, которую он вначале принял за дельфина.

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Хищник набросился на серфера. Брундлер несколько раз ударил акулу. В конце концов ему удалось уплыть, поймав волну. Он признался, что ему очень повезло: спасшая его волна возникла внезапно, буквально из ниоткуда.

В результате нападения Брундлер не пострадал. Акула успела лишь порвать его гидрокостюм и повредить доску для серфинга. В местной полиции также заявили, что ему очень повезло.

Ранее в августе акула укусила за пятку туриста из Японии, который занимался серфингом у побережья таиландского острова Пхукет.