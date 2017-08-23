Напавшая на тюленя акула перепугала отдыхающих на американском пляже

Акула напала на тюленя у пляжа на полуострове Кейп-Код на северо-востоке США. Видео инцидента, произошедшего в понедельник, 21 августа, было опубликовано на канале YouTube Waltham Newswatch.

В ролике видно, как по морю разливается кровь искусанного хищником тюленя. Случившееся спровоцировало панику среди отдыхающих. Находившиеся в воде туристы поспешили выбраться на сушу. В результате инцидента никто из людей не пострадал, отмечается в комментарии к записи. Тело тюленя позднее выбросило на берег.

