Мастера джиу-джитсу прогнали незадачливого грабителя в Бразилии

В Рио-де-Жанейро неизвестный попытался ограбить школу боевых искусств. В итоге ему пришлось спасаться бегством от спортсменов, занимавшихся там джиу-джитсу. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как молодой человек заходит в помещение и после короткого разговора с девушкой-администратором перепрыгивает через турникет и пробегает в помещение школы. Однако уже через несколько секунд он выбегает обратно, преследуемый шестерыми спортсменами в кимоно, у которых в это время было занятие по джиу-джитсу.

Как уточняет The Daily Mail, грабитель отобрал у администратора мобильный телефон и угрожал ее убить, тогда девушка начала звать на помощь.

Догнать нападавшего защитники девушки так и не смогли: он скрылся с места преступления на велосипеде вместе со своим сообщником. Полицейским также пока не удалось задержать грабителя, однако, по словам представителя ведомства, они нашли одну сандалию, которую тот потерял во время погони.