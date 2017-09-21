Трансвеститы в Рио-де-Жанейро ограбили участников группы Pet Shop Boys

Вооруженные ножом трансвеститы в бразильском Рио-де-Жанейро ограбили участников британской группы Pet Shop Boys. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает местное издание Globo.

Инцидент случился вечером субботы, 16 сентября. Крис Лоу и Нил Тэннант, приехавшие на фестиваль Rock in Rio, прогуливались по туристическому району Лемэ без охраны, когда к ним подошли необычные грабители. В итоге звезды вернулись в отель без наличных денег и мобильных телефонов.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Издание отмечает, что участники дуэта не стали писать заявление в полицию.

3 марта в Рио-де-Жанейро машину с заблудившимися туристами из Аргентины обстреляли неизвестные, в результате одна из путешественниц серьезно пострадала. Стрелявшие, которые, по предварительным данным, были наркоторговцами, скрылись с места происшествия. Как заявили очевидцы, эти люди не пытались ограбить туристов.

Аналогичный инцидент произошел в Морро дос Празерес в декабре 2016 года. Тогда в неблагополучном квартале был застрелен итальянский турист, который заехал туда по ошибке.

Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла (Marcelo Crivella) предложил ввести туристический налог, чтобы из доходов от него выплачивать компенсации ограбленным в городе путешественникам. По его мнению, новый сбор можно включать в стоимость авиабилетов, приобретаемых иностранцами.