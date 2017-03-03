Заблудившихся в Рио из-за Google Maps туристов обстреляли неизвестные

Машину с заблудившимися в Рио-де-Жанейро туристами из Аргентины обстреляли неизвестные, в результате одна из путешественниц серьезно пострадала. Об этом сообщает Daily Mail.

Наталия Лорена Каппетти (Natalia Lorena Cappetti) вместе с мужем и еще парой друзей попытались добраться до знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио, ориентируясь с помощью картографического сервиса Google Maps. Однако вместо этого они по ошибке заехали в фавелу Морро дос Празерес, которая считается одной из самых опасных в бразильском городе.

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В этом районе туристов обстреляли неизвестные. В результате Каппетти была ранена. Ее доставили в больницу, где хирурги в ходе операции извлекли у 42-летней женщины пулю из спины.

Стрелявшие, которые, по предварительным данным, были наркоторговцами, скрылись с места происшествия. Как заявили очевидцы, эти люди не попытались ограбить туристов.

Аналогичный инцидент произошел в Морро дос Празерес в декабре 2016 года. Тогда в неблагополучном квартале был застрелен итальянский турист, который заехал туда по ошибке.

Фавелы — трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В таких районах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.

