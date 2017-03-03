Грабители с мачете отобрали у россиян в Мексике деньги и телефоны

Группу российских туристов ограбили неподалеку от Акапулько в мексиканском штате Герреро. Об этом со ссылкой на консульство России в латиноамериканской стране сообщает РИА Новости.

Путешественники на автомобиле, проехав пункт оплаты La Venta, остановились в специальном месте для отдыха примерно в 15 километрах от Акапулько. В этот момент на них из кустов напали грабители, вооруженные мачете и ружьями. Они отобрали у россиян деньги, мобильные телефоны и чемоданы с вещами.

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После этого бандиты убежали, напоследок выпустив несколько пуль по туристам и их автомобилю. «К счастью, телесных повреждений [туристам] удалось избежать», — отмечается в сообщении консульства.

Посольство России в Мексике готовит соответствующую ноту в МИД страны. Кроме того, дипломаты призывают россиян сохранять максимальную бдительность во время поездок по Мексике на машине.

В начале года российского туриста в Аргентине ограбили с помощью куска листового металла. Инцидент произошел в парке города Мендоса.