Врезавшиеся на машине в отбойник дети уходили от погони под Москвой

Ребенок за рулем автомобиля врезался в отбойник на трассе под Москвой, пытаясь оторваться от преследовавших его сотрудников ГИБДД. Видео погони опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

На кадрах видно, как полицейская машина едет за белым автомобилем. В следующей части ролика показаны лежащие на дороге обломки и разбитая белая машина. Ранее сообщалось, что передняя часть авто была полностью разбита.

На месте водителя сидел 13-летний подросток, с ним вместе ехали 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Все трое госпитализированы в тяжелом состоянии с травмами и переломами.

В СК отметили, что сидевший за рулем несовершеннолетний взял автомобиль отчима без его ведома и позвал своих друзей покататься по Москве. Во время поездки по подмосковному Минскому шоссе дети нарушили правила ПДД, и транспортное средство заметили дорожные инспекторы. Они начали преследование, подросток не справился с управлением и на большой скорости влетел в ограждение.

Следователи осмотрели место аварии, опросили очевидцев, изъяли записи видеорегистратора и запросили данные с камер видеонаблюдения для установления обстоятельств происшествия.

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