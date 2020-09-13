ДТП под Москвой с тремя пострадавшими детьми устроил 12-летний школьник за рулем

ДТП под Москвой устроил 12-летний школьник, который за рулем автомобиля Toyota въехал в дорожное ограждение на высокой скорости. Пострадали он и еще двое 13-летних детей, находившихся с ним в одной машине, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на представителя областного главка МВД.

Авария произошла около 5:30 утра на 22-м километре Минского шоссе. На место приехали сотрудники скорой помощи, пожарные и дорожные инспекторы.

В публикации не уточняется, как мальчик и его товарищи оказались в машине без взрослых в такое ранее время. Все трое были срочно госпитализированы, о их состоянии не сообщается. Издание отмечает, что передняя часть автомобиля полностью разбита.

Ранее 12-летний подросток в Свердловской области захотел покататься на машине родителей, но попал под колеса этого же автомобиля. Он завел двигатель, транспорт начал двигаться назад, юноша выбежал из салона и неудачно попытался задержать авто руками. Он получил несерьезные травмы головы и грудной клетки.