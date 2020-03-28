Российский подросток на машине сбил сверстника и погиб

Российский подросток, сидя за рулем автомобиля, сбил сверстника, выехал в кювет и погиб. Авария произошла вечером 28 марта в Выборге Ленинградской области, сообщает 47news.

По данным регионального управления ГИБДД, 15-летний местный житель находился за рулем «ВАЗ-2105». На перекрестке улиц Водная и Вознесенская он наехал на подростка, после чего выехал в кювет. Водитель погиб на месте.

Попавший под машину подросток госпитализирован с тяжелыми травмами.

Причина ДТП выясняется.

Ранее, в январе, сообщалось, что подросток умер в больнице уфимского СИЗО из-за остановки сердца. Он находился под арестом по делу об угоне машины. 15 января врачи выявили у подростка ухудшение здоровья, а 17 января он скончался.

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