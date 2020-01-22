Арестованный за угон машины российский подросток умер в СИЗО

В Уфе подросток умер в больнице СИЗО из-за остановки сердца. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Башкирии.

По данным источника агентства, подросток находился в СИЗО по делу об угоне машины. Во время содержания в следственном изоляторе он постоянно проходил медицинское обследование. Однако 15 января врачи выявили ухудшение здоровья, а 17 января арестованный скончался.

В настоящее время проходит служебная проверка. В ведомстве отмечают, что молодой человек не подвергался насилию.

25 декабря 2019-го сообщалось, что в Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.

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