В московском СИЗО нашли труп заключенного с перерезанным горлом

В московском следственном изоляторе №3 обнаружили тело заключенного с перерезанным горлом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 33-летний арестант умер после ранения в шею. Сообщается, что рану нанесли лезвием.

Следствие не исключает, что заключенный мог совершить суицид. Также проверяется версия об убийстве.

В июне стало известно, что 51-летний Виктор Крупник, которого обвиняли в отравлении пассажиров электричек, умер в московском СИЗО. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Следствие считает, что Крупник предлагал одиноким пассажирам выпить водку, в которую предварительно добавлял азалептин — атипичный нейролептик, оказывающий антипсихотическое и седативное действие. Жертвы теряли сознание, после чего отравитель их грабил.

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