Охотившийся на пассажиров электричек отравитель умер в СИЗО

В московском СИЗО №4 умер 51-летний арестант Виктор Крупник, обвиняемый в отравлении пассажиров электричек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, мужчина скончался утром 16 июня. Согласно предварительным данным, его смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Тем не менее администрация изолятора решила проверить сокамерников умершего на причастность к его гибели.

По данным следствия, Крупник продавал в электричках питьевую воду. Во время хождения по вагонам он высматривал одиноких пассажиров и предлагал им совместно употребить алкоголь. Желающим Крупник наливал водку, в которую предварительно добавлял препарат азалептин — атипичный нейролептик, оказывающий антипсихотическое и седативное действие, назначается при острых и хронических формах шизофрении.

Отравитель грабил потерявших сознание жертв. Предполагалось, что их несколько десятков, но следствию удалось доказать только два эпизода в марте 2011-го и в январе 2017 года в электричках Горьковского направления, когда пассажиры умерли после употребления отравленной водки.

Крупника задержали после того, как он сдал в ломбард вещи умерших.

В ноябре 2018 года Басманный суд Москвы приговорил его к 15 годам лишения свободы, но приговор был отменен, когда выяснилось, что обвиняемому незаконно отказали в рассмотрении его дела присяжными.

В суде Крупник пытался доказать свою невиновность. Он утверждал, что непричастен к одному из убийств. Что же касается второй жертвы, то обвиняемый оправдывался тем, что считал азалептин снотворным.

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