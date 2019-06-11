Сын Алибасова допустил намеренное отравление отца

Сын музыкального продюсера Бали Алибасова допускает, что его отца могли отравить. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор», — заявил Бари Алибасов-младший. Он пояснил, что в настоящее время его отец еще не совсем адекватен, поэтому не может прокомментировать ситуацию. Продюсер может прийти в себя уже в среду, 12 июня.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

Утром 11 июня Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. «Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — описал состояние его сын. Позднее в сети появился ролик из больничной палаты продюсера.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!