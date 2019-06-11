Появились первые кадры с потерявшим память Алибасовым

Сын продюсера Бари Алибасова поделился видеозаписью из больничной палаты продюсера. Кадры опубликованы в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 11 июня.
Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять дней вместо запланированных двух суток. Его сын заявил, что продюсер ничего не помнит, «в том числе и то, что он Бари Алибасов».
Музыкальный продюсер был экстренно госпитализирован 4 июня. Он по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Ему диагностировали максимальную, четвертую степень ожога желудка.
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