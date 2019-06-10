Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом

Сын продюсера Бари Алибасова назвал ситуацию с отцом критической. Его слова передает РЕН ТВ в понедельник, 10 июня.

Алибасов-младший не стал раскрывать подробности, пообещав дать комментарий позже.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил РИА Новости, что продюсер не вышел из медикаментозного сна. Врачи не объяснили, откуда возникла такая задержка — планировалось продержать его в этом состоянии двое суток.

Ранее 10 июня стало известно, что у Алибасова возникли осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб. У продюсера, который уже четвертый день находится в медикаментозном сне, возникли сложности с заживлением кишечника — из-за неправильного зарастания одного из ожогов возникла опасность его закупоривания.

Алибасов попал в больницу 4 июня из-за того, что выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Ему диагностировали максимальную, четвертую степень ожога желудка.

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