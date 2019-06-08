Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в тяжелом состоянии и остается в реанимации, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости.

«Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации», — отметили в медицинском учреждении.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин также сообщил, что артист до сих пор находится в медикаментозном сне без признаков ухудшения самочувствия.

Сын музыкального продюсера Бари Алибасов — младший ранее рассказал, что создатель группы «На-На» не приходил в сознание с вечера 5 июня.

Вместе с тем появилась информация о том, что Алибасов, будучи в больнице, подписал новое завещание. Согласно документам, он завещал элитную московскую квартиру своему сыну, а авторские права на творческое наследие, произведения и название группы «На-На» оставил участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Алибасов-старший был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!