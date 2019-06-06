Бари Алибасов подписал новое завещание

Находящийся в реанимации музыкальный продюсер Бари Алибасов подписал завещание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как пояснил представитель продюсера Вадим Горжанкин, это новая версия документа, включающая в себя некоторые изменения. Так, элитная недвижимость в Мерзляковском переулке в случае смерти будет передана сыну продюсера по имени Бари. Отмечается, что квартира площадью 220 квадратных метров включает в себя девять комнат. Кроме того, сын получит еще две квартиры в том же доме, обе по 100 квадратных метров.

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Жене Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер завещал участок в Подмосковье, стоимость которого составляет 500 тысяч долларов. Кроме того, она может получить акции на сумму порядка двух миллионов долларов.

Авторские права на творческое наследие, произведения и названия группы «На-На», создателем которой является Алибасов, достанутся участникам музыкального коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Помощнику Алибасова Сергею Моцарю останется кот породы канадский сфинкс.

4 июня продюсер попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка.

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