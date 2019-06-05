Бари Алибасову диагностировали максимальную степень ожога желудка

Врачи диагностировали музыкальному продюсеру Бари Алибасову четвертую степень ожога желудка. Об этом его представитель Вадим Горожанкин рассказал РИА Новости в среду, 5 июня.

Горожанкин подчеркнул, что Алибасов получил максимальную степень ожога желудка, но при этом он находится в сознании и дышит самостоятельно. «При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — объяснил представитель продюсера, добавив, что Алибасов, учитывая полученные травмы, «держится хорошо».

Ранее в среду сообщалось, что врачи оценили состояние попавшего в больницу продюсера как тяжелое. Его госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского.

О госпитализации Алибасова стало известно в ночь на 5 июня. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком.

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