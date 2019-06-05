Раскрыта причина употребления Алибасовым средства для очистки труб вместо сока

Бари Алибасов перепутал сок с химикатами для очистки труб из-за плохого зрения. Об этом заявил участник созданной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов, передает Teleprogramma.pro в среду, 5 июня.

«Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул», — пояснил Политов.

Бывший солист «На-На» Владимир Левкин сказал, что Алибасов самостоятельно прочищал трубы и поставил рядом с собой два стакана — один с химжидкостью, второй с соком. «Бари — человек творческий, увлекающийся. Схватил стакан, да и хлебнул по ошибке», — отметил он в интервью «Московскому комсомольцу».

Левкин заверил, что травма Алибасова не связана с употреблением алкоголя: «Бари не пьет так, чтобы путать алкоголь и средство для прочистки труб».

71-летнего Бари Алибасова госпитализировали в ночь на 5 июня в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи оценили его состояние как тяжелое и диагностировали ему максимальную степень ожога желудка.

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