Состояние Бари Алибасова оценили как тяжелое

Врачи оценивают состояние музыкального продюсера Бари Алибасова как тяжелое. Он находится в НИИ имени Склифосовского, сообщает РИА Новости в среду, 5 июня, со ссылкой на справочную службу больницы.

В медучреждении уточнили, что Алибасова госпитализировали в отделение токсикореанимации. «Состояние тяжелое, температура 36,9», — отметили в справочной.

Накануне стало известно, что Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы «На-На». В четверг, 6 июня, ему исполняется 72 года.

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