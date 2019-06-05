Смерть Бари Алибасова опровергли

Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Вадим Горжанкин телеканалу «360».

«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — сказал он.

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Отмечается, что пресс-секретарь удивился вопросу о смерти продюсера и заявил, что не знает источника этой информации. Он также добавил, что полное заявление о состоянии Алибасова появится 6 июня.

4 июня стало известно, что Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи оценили состояние продюсера как тяжелое и диагностировали четвертую степень ожога желудка. При этом во время госпитализации Алибасов находился в сознании.

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