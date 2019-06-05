Актер Садальский назвал виновного в отравлении Алибасова

Актер Станислав Садальский допустил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могла отравить внучка его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды», — написал он об Анне Трегубенко. По его словам, «такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку».

Артист пояснил, что больше не общается с продюсером, однако ему жалко бывшего друга, и пожелал ему здоровья. «Выздоравливай, друг, хоть и бывший. Мы еще повоюем», — отметил Садальский.

Как пишет StarHit, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после долгих лет знакомства. Родственники актрисы негативно отреагировали на ее замужество, а внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко продала ее квартиру.

4 июня стало известно, что Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

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