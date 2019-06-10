Стало известно об осложнениях у Бари Алибасова

У музыкального продюсера Бари Алибасова возникли осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб. Об этом «Комсомольской правде» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

Он заявил, что его отец четвертый день находится в медикаментозном сне, что необходимо для восстановления организма. По словам Алибасова-младшего, у 72-летнего продюсера нет проблем с дыхательными путями и желудком, однако появились сложности с заживлением кишечника.

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«Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», — рассказал он, добавив, что ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни 72-летнему продюсеру нет.

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка. 6 июня музыкального продюсера погрузили в медикаментозный сон.

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