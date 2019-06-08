Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет. Об этом в субботу, 8 июня, «Интерфаксу» рассказал его сын Бари Алибасов — младший.

По его словам, врачи смогли справиться с ожогами дыхательных путей, но ожоги кишечника устранить все еще не удалось.

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«С ожогом кишечника трудности, если он неправильно заживет, то может перетянуть кишечник, поэтому нужно еще дня два, чтобы понять, как решить эту ситуацию. Либо он (кишечник — прим. «Ленты.ру») сам заживет, либо нужно будет что-то делать с ним», — сказал собеседник агентства.

До решения проблем с кишечником продюсера не будут выводить из состояния медикаментозного сна, добавил он.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что Алибасов, будучи в больнице, подписал новое завещание. Согласно документам, он завещал элитную московскую квартиру своему сыну, а авторские права на творческое наследие, произведения и название группы «На-На» оставил участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока.

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