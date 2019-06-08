Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет. Об этом в субботу, 8 июня, «Интерфаксу» рассказал его сын Бари Алибасов — младший.
По его словам, врачи смогли справиться с ожогами дыхательных путей, но ожоги кишечника устранить все еще не удалось.
«С ожогом кишечника трудности, если он неправильно заживет, то может перетянуть кишечник, поэтому нужно еще дня два, чтобы понять, как решить эту ситуацию. Либо он (кишечник — прим. «Ленты.ру») сам заживет, либо нужно будет что-то делать с ним», — сказал собеседник агентства.
До решения проблем с кишечником продюсера не будут выводить из состояния медикаментозного сна, добавил он.
Ранее, 6 июня, сообщалось, что Алибасов, будучи в больнице, подписал новое завещание. Согласно документам, он завещал элитную московскую квартиру своему сыну, а авторские права на творческое наследие, произведения и название группы «На-На» оставил участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.
Бари Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его со стаканом сока.