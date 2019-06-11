Бари Алибасов очнулся без памяти

Музыкальный продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына.

«Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — описал состояние отца Алибасов-младший, выразив надежду на то, что продюсер скоро придет в себя. По его словам, риск внутреннего кровотечения остается. Также Алибасов-младший заверил, что врачи оказывают его отцу всю необходимую помощь.

Ранее 11 июня сын основателя группы «На-На» опроверг информацию об ухудшении состояния отца. 10 июня Бари Алибасов уже приходил в себя, но вскоре вновь потерял сознание.

4 июня продюсер попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

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