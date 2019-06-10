Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Бари Алибасова — младшего.

Тот пояснил, что отец еще не пришел в себя, несмотря на то, что уже находится не под лекарствами. Утром 10 июня он очнулся, однако потом вновь потерял сознание. «С утра только прохрипел: "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?" — и сейчас без сознания до сих пор», — сказал сын продюсера.

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По его словам, вторая проблема заключается в том, что у Бари Алибасова диагностировали циркулярный ожог пищевода, из-за чего он может лишиться возможности самостоятельно глотать. «Сейчас с этой проблемой будем что-то решать», — сказал Алибасов-младший.

Ранее сын продюсера назвал ситуацию с отцом критической. Он не стал раскрывать подробности, пообещав дать комментарий позже.

4 июня стало известно, что Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

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