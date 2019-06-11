Сын Алибасова опроверг информацию об ухудшении состояния отца

У продюсера Бари Алибасова не нашли внутреннего кровотечения. Об этом его сын рассказал телеканалу 360.

По словам Алибасова-младшего, информация об ухудшении состояния его отца не соответствует действительности. Он отметил, что у продюсера сохраняется риск вскрытия циркулярного ожога, что может привести к летальному исходу. За этим следят врачи.

10 июня стало известно, что Бари Алибасов пришел в себя. Он спросил, все ли в порядке с котом, но затем вновь потерял сознание.

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У продюсера возникли осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб. Врачи обнаружили сложности с заживлением кишечника — из-за неправильного зарастания одного из ожогов возникла опасность его закупоривания.

4 июня Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. После отравления продюсера погрузили в медикаментозный сон.

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