На выпитом Алибасовым чистящем средстве отсутствовала необходимая маркировка

На бутылке со средством для прочистки труб «Крот», которое выпил продюсер Бари Алибасов, отсутствовала информация о его опасности. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

По утверждению PR-директора Вадима Горжанкина, в апреле 2019 года Центр по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» выяснил, что маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478-2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340-2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

Исследование этикетки на бутылке с чистящей жидкостью «Крот», которое выпускает ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», проводилось по инициативе родственников другой пострадавшей, которая перепутала жидкость для прочистки труб с пищевым продуктом и выпила ее. Спустя десять дней женщина скончалась в НИИ имени Склифосовского.

Согласно сайту производителя, средство для прочистки труб «Крот» содержит щелочь. В описании рекомендуется не допускать контакта жидкости с кожей и слизистой оболочкой глаз.

4 июня основатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами. Его сын рассказал, что Алибасов принял стоявшее возле раковины средство для прочистки труб за бутылку сока. Хотя врачи диагностировали четвертую степень ожога желудка, опасности для жизни продюсера нет. Его родственники планировали судиться с производителем «Крота».

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