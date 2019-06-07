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Семья Алибасова собралась судиться с производителем средства для прочистки труб

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Родственники музыкального продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице с отравлением, собираются судиться с производителем жидкости для прочистки труб «Крот». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 июня.

По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, по данному вопросу уже принято «принципиальное решение». Так как музыкальный продюсер пребывает в реанимации и не может заниматься судебными делами, решать вопрос будет его жена. «Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа"», — отметил Горжанкин. Он добавил, что это организация занимается производством жидкости «Крот. Чистые трубы», выпущенной под брендом «Золушка».

Продюсера экстренно госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для прочистки труб. Позднее участник созданной Алибасовым группы «На-На» Владимир Политов пояснил, что тот перепутал «Крот» с соком. «Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул», — сказал артист.

6 июня сын продюсера рассказал, что его отца погрузили в медикаментозный сон. Эту информацию подтвердили участники музыкального коллектива «На-На», приехавшие навестить Алибасова в больнице.

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