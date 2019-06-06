Подруга Алибасова назвала возможную дату его выписки из больницы

Подруга Бари Алибасова диетолог Марият Мухина посетила его в больнице и пообщалась с лечащими врачами. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, медики пока не готовы давать какие-либо прогнозы по поводу состояния музыкального продюсера. Мухина добавила, что его выпишут не раньше, чем через месяц. При благополучном выздоровлении он сможет снова есть через 21 день — именно столько времени понадобится на заживление язв.

Врачи планируют назначить Алибасову строгую диету. Он сможет употреблять лишь протертую пищу на пару и должен будет исключить любое мучное, острое и жареное.

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В беседе с журналистами Мухина отметила, что Алибасов — «жизнелюб». Она подчеркнула, что все слухи о том, что ее друг пытался покончить с собой, не соответствуют действительности.

Алибасов был экстренно госпитализирован 4 июня. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока.

6 июня его сын рассказал, что продюсера погрузили в медикаментозный сон. Эту информацию подтвердили участники музыкального коллектива «На-На», приехавшие навестить Алибасова в больнице.

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