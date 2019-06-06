Участник «На-На» назвал выпившего химикат Алибасова любителем хватать все подряд

Участник группы «На-На» Владимир Политов объяснил, в каком состоянии сейчас находится отравившийся продюсер Бари Алибасов. Его слова приводит РИА Новости.

«Состояние у Бари Каримовича тяжелое, сейчас он в медикаментозном сне, но это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать», — сказал он. Политов уточнил, что информацию о состоянии продюсера группа получает через его сына.

Также музыкант ответил на вопрос о том, как Алибасов мог случайно выпить жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. «Бари — любитель хватать все подряд», — добавил он.

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Ранее, говоря о выпитой Алибасовым по ошибке жидкости, Политов сообщил, что у того плохое зрение. «Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул», — пояснил он.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали ему четвертую степень ожога желудка.

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