Восстановлена хронология отравления Алибасова

Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.

По данным издания, 4 июня продюсер находился в домашней студии и занимался новой песней, параллельно эмоционально обсуждая по телефону нюансы со своим коллегой. В помещении был приглушен свет, и 71-летний Алибасов, обладающий плохим зрением, взял оранжевую бутылку «Крота», налил в стакан и выпил, подумав, что это лимонад.

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Отмечается, что он быстро почувствовал неладное и позвонил своим помощникам. У него начались судороги и боли в желудке, однако до машины скорой помощи он смог дойти сам, хоть и при поддержке санитаров.

Алибасов был госпитализирован 4 июня. Ему диагностировали максимальную степень ожога желудка. Вечером 5 июня в СМИ появились новости о его смерти, однако пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг эту информацию и назвал ее бредом.

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