Названо число умерших из-за спайсов россиян

За период с 2016 по 2018 год 112 россиян погибли, отравившись так называемыми спайсами. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

Согласно докладу, всего за указанный период в России зафиксировали 5,9 тысячи случаев отравления курительными смесями, что составляет 1,4 процента от всех отравлений химическими веществами. Среди 112 погибших — один ребенок (2017-й) и четыре подростка (все — в 2016 году).

С каждым годом количество отравившихся заметно сокращалось. В 2016 году от спайсов пострадали 3,2 тысячи человек (из них 140 детей, 373 подростка и 2,7 тысячи взрослых), но уже в 2018-м — 1035 человек (47 детей, 120 подростков и 868 взрослых). Кроме того, уменьшилась смертность в результате отравлений курительными смесями: в 2016 году от этого погибли 4 подростка и 55 взрослых, в 2017 году погиб 1 ребенок и 33 взрослых, в 2018-м умерли 19 взрослых.

Отмечается, что чаще всего от употребления химических веществ страдают мужчины (88 процентов). 20,4 процента из них приходится на отравления от курительных смесей. Случаи интоксикации фиксировались в 24 регионах. Выше всего уровень — в Пензенской, Новосибирской, Томской и Курской областях и Красноярском крае. В Калужской и Тюменской областях, Республике Коми и Красноярском крае больше всего летальных случаев отравления.

Дети чаще всего страдали от употребления спайсов в 10 регионах, в том числе в Красноярском крае, Волгоградской, Новосибирской и Липецкой областях. Самый высокий уровень отравлений среди подростков отмечался в восьми регионах, среди которых Вологодская, Новосибирская, Липецкая и Томская области.

В апреле сообщалось о том, что Госдума приняла закон, согласно которому запрещается публиковать в интернете информацию о способах изготовления и распространения потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе и курительных смесей.

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