Рекламу спайсов в интернете запретили

Госдума приняла закон, запрещающий публиковать в интернете сведения о способах изготовления и распространения новых потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе и так называемых спайсов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 17 апреля.

Поправки вносятся в законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе». Также запрещается распространение информации о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства. Кроме того, недопустима пропаганда преимуществ использования отдельных наркотических средств.

Авторы инициативы отмечают, что ранее законодательство запрещало лишь рекламу наркотиков. В пояснительной записке приводится статистика МВД за 2017 год, согласно которой в этот период в России было совершено более семи тысяч наркопреступлений с использованием интернет-технологий.

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