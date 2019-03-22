Проваливших тест на наркотики предложили не считать наркоманами

Правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий тест на наркотики из числа процедур, после которых ставится диагноз «наркомания». Об этом свидетельствуют данные электронной базы парламента.

На сайте правительства отмечается, что действующее законодательство не учитывает в полной мере различие между медицинским освидетельствованием на состояние наркотического опьянения (тестом на наркотики) и комплексом диагностических процедур, по результатам которых устанавливается наличие наркологического заболевания.

В связи с этим предлагается исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть поставлен диагноз «наркомания». Сделать это сможет только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра.

Также предлагается изменить порядок назначения медицинского освидетельствования. Сейчас на него могут отправить человека, «в отношении которого имеются достаточные основания полагать», что он болен наркоманией. Упоминание наркомании планируют убрать — основанием для освидетельствования будут только признаки наркотического опьянения.

В январе сообщалось, что МВД предложило штрафовать за рекламу наркотиков в интернете на сумму до 1 миллиона рублей.

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