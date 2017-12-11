Полиция удалила интервью «Ленты.ру» с Епифанцевым за пропаганду наркотиков

Министерство внутренних дел России приказало «Ленте.ру» удалить интервью с российским актером Владимиром Епифанцевым, опубликованное в конце октября. Сотрудники полиции обнаружили в материале пропаганду наркотических веществ.

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Представители МВД воспользовались правом на досудебную блокировку ресурсов в интернете и поставили редакции ультиматум — в случае отказа удалить статью полиция пригрозила заблокировать сайт «Ленты.ру» целиком.

Требование сотрудников правоохранительных органов исполнено. Мы предлагаем читателям другое интервью с Владимиром Епифанцевым, вышедшее ранее в октябре, пока его тоже не удалили.

Епифанцев получил известность благодаря фильму Светланы Басковой «Зеленый слоник» 1999 года. Помимо этого, он снялся в лентах «Я остаюсь», «Викинг», «8 лучших свиданий» и «Generation П».