За пропаганду наркотиков в сети предложили повышенные штрафы

МВД предложило штрафовать за рекламу наркотиков в интернете на сумму до 1 миллиона рублей. Это следует из законопроекта, размещенного на портале проекта нормативных правовых актов.

Изменения планируется внести в соответствующую статью Кодекса об административных нарушениях. Согласно документу, за нарушение для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Юридическим лицам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Предполагается, что новый законопроект повысит эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в интернете и не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.

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