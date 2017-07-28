Роскомнадзор назвал число заблокированных ресурсов с запрещенной информацией

Роскомнадзор за пять лет действия закона об ограничении доступа к сайтам с запрещенной информацией заблокировал около 275 тысяч ресурсов с подобными данными. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что более 97 тысяч сайтов было внесено в реестр из-за судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории России.

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Еще более 70 тысяч страниц Роскомнадзор заблокировал за пропаганду наркотиков. Более 43 тысяч ресурсов были заблокированы из-за незаконной организации и проведения онлайн-азартных игр и лотерей.

Из-за детской порнографии был закрыт доступ к более чем 38 тысячам интернет-страниц. Суициальный контент стал причиной блокировки около 25 тысяч ресурсов.

В Роскомнадзоре отметили, что за это же время из реестра было исключено более 178 тысяч интернет-страниц после того, как с них была убрана запрещенная информация. Этого удалось достичь благодаря активному взаимодействию с социальными сетями, заявили в ведомстве.

Указывается также, что значительная часть запрещенной информации распространяется в социальных сетях, где за пять было заблокировано порядка 60 тысяч страниц или материалов. 48 тысяч подобных ресурсов было заблокировано «ВКонтакте». В Facebook Роскомнадзор заблокировал около 630 страниц.