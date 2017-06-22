Роскомнадзор назвал причину блокировки Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что блокировка www.google.ru связана с тем, что у ресурса был настроен редирект на сайт букмекерской конторы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

После обнаружения редиректа операторы начали блокировать сайт. Жаров добавил, что блокировка была не ложной, на данный момент «проблема быстро решена».

Издание отмечает, что неизвестно, о каких конкретно материалах и сайтах идет речь. Представитель Google пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

В четверг, 22 июня, российские интернет-пользователи пожаловались на блокировку сайта google.ru. Юзеры начали делиться в Twitter скриншотами, на которых содержалось сообщение провайдеров об ограничении в доступе.

Согласно данным единого реестра запрещенной информации, доступ к сайту www.google.ru ограничен по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) еще 14 июня 2016 года.