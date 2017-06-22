Россияне пожаловались на блокировку Google

Российские пользователи сети пожаловались на блокировку сайта google.ru. Судя по многочисленным скриншотам, на которых юзеры демонстрируют недоступность ресурса, блокировка осуществляется на уровне провайдеров.

— Эс Как Доллар (@SergeyKuznetsov) 22 июня 2017, 11:50

В едином реестре запрещенной информации значится, что доступ к сайту www.google.ru ограничен по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом процедура внесения в список заблокированных сайтов произошла еще 14 июня 2016 года.

Как сообщает RNS, ограничение доступа подтвердили в техподдержке интернет-провайдеров ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь», «Максима телеком» и «Авакс».

Пользователи также сообщают, что русскоязычный домен Google недоступен клиентам операторов Telecom TZ и «Акадо».

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский на момент написания материала не ответил на запросы «Ленты.ру».