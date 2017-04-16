Роскомнадзор заблокировал предоставляющие возможность читать чужие SMS сайты

Роскомнадзор заблокировал сайты, нарушающие тайну переписки. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 16 апреля.

«На основании решения Ишимского городского суда Тюменской области в единый реестр запрещенной информации внесены URL-адреса сайтов с информацией об оказании услуг по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов связи и пользователей мессенджеров», — говорится в сообщении.

Решение вынесено на основании статьи 23 Конституции России и нескольких статей Федерального закона и Уголовного кодекса.

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«Провайдерам хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной по решению суда», — отмечают в Роскомнадзоре.

В 2016 году Роскомнадзор заблокировал порноресурсы PornHub, Brazzers и YouPorn. В материалах дел говорилось о негативном воздействии порно на психику человека. В апреле PornHub снова стал доступен на территории России.