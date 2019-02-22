Детский врач решил поменяться спайсом и сел

Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил к 10 годам лишения свободы детского врача-травматолога Михаила Верулашвили за сбыт крупной партии наркотиков. Об этом «Интерфаксу» сообщила старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина в пятницу, 22 февраля.

По ее словам, в марте 2018 года медик незаконно приобрел спайс для личного употребления. Приняв часть, Верулашвили решил обменять оставшуюся дозу на другой вид наркотика. В интернете он нашел желающего и договорился с ним о сделке.

20 марта 2018 года врача задержали с поличным.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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