Троих петербургских полицейских задержали за организацию наркоторговли

Трое полицейских линейного отдела внутренних дел «Санкт-Петербург-Финляндский» задержаны по обвинению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий, сообщила «Ленте.ру» Мария Добрынина, официальный представитель Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«По версии следствия, трое патрульных вступили между собой в преступный сговор, чтобы повысить раскрываемость и тем самым добиться улучшения собственных статистических показателей. Они привлекли ранее неоднократно судимого наркомана, который по их поручению продавал наркосодержащие вещества, — а его покупателей сразу же после сделки задерживали, и в отношении них возбуждались уголовные дела. Сам же сбытчик от ответственности освобождался», — рассказала Добрынина.

Она уточнила, что преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности транспортной полиции. 21 февраля по местам жительства и в отделах полиции ЛОВДТ прошили обыски, во время которых изъяты представляющие интерес для следствия материалы.

«Гражданин, которого полицейские привлекли к продаже наркотиков, дает показания, рассказывая о роли каждого из сотрудников ЛОВДТ, и активно их изобличает», — уточнила Добрынина.

Все трое сотрудников полиции задержаны, им уже предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанные — три офицера: капитан и два майора полиции. Сейчас следствие будет проверять всех задержанных ими наркопокупателей за три года. Однако по нескольким преступлениям уже вынесены приговоры — и они вряд ли будут пересмотрены.

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