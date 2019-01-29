Полицейский украл у задержанного 3,5 килограмма спрятанного золота

Завершено расследование в отношении бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Якутии, подозреваемого в краже 3,5 килограмма золота у подозреваемого. Об этом во вторник, 29 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в ходе досмотра задержанного полицейский обнаружил поясной ремень с закрепленными скотчем слитками и похитил 10 штук. Стоимость украденного составила более семи миллионов рублей.

Также СК предоставил видео с изъятием у задержанного золота. На кадрах видно, как мужчина отстегивает пояс с драгоценным металлом и признается, что тот принадлежит ему.

Следком

На время следствия дом, земельный участок и автомобиль обвиняемого экс-полицейского арестованы, уголовное дело направлено в суд.

28 января сообщалось, что в Магаданской области начался процесс по делу об исчезновении из регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 12 килограммов золота. Следствие считает, что драгоценный метал в период с 2013 по 2015 годы похитил майор Константин Костенко, который в то время являлся следователем ФСБ. Самородки числились вещдоками сразу по нескольким уголовным делам о незаконной добыче драгоценных металлов.

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