Россиянин вышел за хлебом и умер в СИЗО

Житель Нижнего Тагила Виктор Мельник был найден повешенным в СИЗО. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на сестру погибшего Ульяну Гончарову.

По ее словам, вечером 5 марта ее брат, работавший сотрудником рекламного агентства, вышел в магазин за хлебом из дома, где жил с матерью. Через три часа он позвонил домой из отдела полиции, сообщил о своем задержании и попросил принести паспорт. Однако в участке матери и сестре Мельника сказали, что такого человека у них нет.

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7 марта в одной из дежурных частей им рекомендовали позвонить в СИЗО №3, где сообщили, что Мельника задержали по статье 111 УК («Причинение тяжких телесных повреждений»), и отказались предоставить другую информацию, сославшись на то, что «при опросе он не указал, что у него есть родственники». 8 марта они узнали, что накануне Мельника нашли повешенным в одиночной камере. Однако после этого начальник СИЗО рассказал, что Мельник был в камере не один, а с двумя мужчинами, но тех вывели на час, и за это время он якобы покончил с собой.

В морге родственники увидели, что на правой руке Мельника был «след от укола с кровавой корочкой, будто кровь взяли», тыльная сторона руки была в крови, два ногтя ободраны, остальные сломаны. На правой стороне лица также был кровоподтек, на теле — ссадины. При этом у него не были деформированы глаза, не торчал язык, не было одутловатости лица, оно не было синим, руки также не затекли. Причиной смерти было названо «преднамеренное самоповреждение путем повешения».

Постановления суда о заключении под стражу на два месяца они также не получили, но правоохранительные органы заявили, что его не отправили под домашний арест якобы потому, что кто-то из родственников выступил против, что было неправдой. Также начальник пресс-службы управления ФСИН по Свердловской области Александр Левченко поведал, что Мельник был «трижды судимым гражданином», однако мужчина лишь однажды получил срок за покупку марихуаны.

Ранее стало известно, что в петербургских колониях и СИЗО заключенных избивают и пытают, не оказывают медицинскую помощь и заставляют давать признательные показания в суде. Об этом говорится в докладе членов Общественной наблюдательной комиссии Яны Теплицкой, Екатерины Косаревской и Романа Ширшова. Авторы добавили, что сотрудники ФСИН препятствуют работе членов ОНК и заключенные оказываются беззащитными после жалоб на насилие.

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