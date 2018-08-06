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Стали известны подробности издевательств над заключенными в Петербурге

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В петербургских колониях и СИЗО заключенных избивают и пытают, не оказывают медицинскую помощь и заставляют давать признательные показания в суде. Об этом говорится в докладе членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яны Теплицкой, Екатерины Косаревской и Романа Ширшова. Краткую версию документа опубликовала «Команда 29».

Помимо переполненных камер и старого ремонта правозащитникам жаловались на сотрудников ФСИН и на других заключенных. В докладе приведены несколько случаев издевательств и давления на заключенных ИК-5 (Металлострой), ИК-6 (Обухово), ИК-7 («Яблоневка») и СИЗО-6 (Горелово, Ленинградская область). Так, осужденный из ИК-6 сообщил, что оперативный сотрудник колонии пристегнул его наручниками к стулу и бил электрошокером, чтобы выяснить причину конфликта мужчины с сокамерником. Когда его освободили от наручников, он убежал из кабинета и порезал себя, чтобы прекратить пытки. Заключенный написал заявление с жалобами на оперативника; ему стали угрожать, а потом отправили в штрафной изолятор, где он объявил сухую голодовку.

По данным правозащитников, из-за не оказанной медпомощи в феврале 2017-го СИЗО в Горелове умер арестованный, о его смерти публично не сообщали, сделали лишь пометку в журнале учета происшествий. На лице погибшего были гематомы и кровоподтеки, на теле — ссадины. В диагнозе упомянута интоксикация. Свидетели отмечали, что в ночь перед смертью мужчина несколько раз вставал в туалет и падал от слабости.

Наблюдатели подчеркнули, что о пытках в СИЗО и колониях часто становится известно из анонимных сообщений. «Это вызывает наибольшую тревогу, поскольку может означать, что заключенные запуганы, не чувствуют себя в безопасности и боятся быть заявителями или свидетелями», — говорится в докладе.

Его авторы добавили, что сотрудники ФСИН препятствуют работе членов ОНК, на сообщения о пытках следствие реагирует крайне пассивно и часто встает на сторону силовиков, заключенные оказываются беззащитными после жалоб на насилие.

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