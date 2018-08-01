Сотрудники колонии в Магадане проигнорировали пытки заключенного и сели

Три сотрудника ИК-3 в Магадане получили реальные сроки за то, что в течение месяца игнорировали издевательства сокамерников над заключенным, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Магаданский городской суд признал обвиняемых виновными в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК), и назначил им от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также в течение двух лет мужчинам запрещено работать в органах власти и госструктурах.

Следствие и суд установили, что в период с 16 декабря 2015 года по 3 января 2016-го 13 заключенных ИК-3 издевались над находящимся с ними в одной камере мужчиной и совершили над ним «ряд тяжких и особо тяжких преступлений против личности». В результате у пострадавшего развилось психическое расстройство, он находился в состоянии сильнейшего стресса и пытался убить себя. Все это медэксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Вину за произошедшее возложили на работников колонии, которые знали о происходящем и об угрозе жизни и здоровью мужчины, но ничего не сделали.

Участники издевательств получили различные сроки в зависимости от роли и степени участия каждого в преступных действиях. Восьмерых суд приговорил к срокам от 11 до 15 лет, еще пятерых — от шести до десяти лет в колонии строгого режима.

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